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Украина проведет важные переговоры с другим государством - что следует знать

Политика | Читати новину українською
Украина проведет важные переговоры с другим государством - что следует знать Кулеба та Ауреску (фото — twitter.com)

Украина в ближайшее время проведет новые важные переговоры с Румынией. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже прибыл в Будапешт, румынскую сторону будет представлять его коллега Богдан Ауреску. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter.

По словам дипломата, среди запланированных вопрос разного направления.

"Сегодня в Бухаресте встретился с румынским коллегой Богданом Ауреску. На повестке дня: безопасность, в частности, в Черноморском регионе, амбициозные проекты в энергетике и инфраструктуре, развитие торговли и инвестиций, в частности, для смягчения экономических последствий COVID-19", — отметил Кулеба.

Следует напомнить, это не первый контакт между Украиной и Румынией на высшем уровне в течение последних дней. Недавно провели встречу министры обороны государств — Андрей Таран и Николае Чуке, представитель Киева для этого прибыл в Будапешт.

По обнародованным данным, Киев заинтересован в расширении партнерства с соседями.

"Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в регионе Черного моря", — заявили в украинском посольстве.

Как сообщал ONLINE.UA, подписание документа стало закрепленным итогом визита Тарана в Румынию. Этот шаг позволит странам развивать сотрудничество в упомянутых сферах и усилит безопасность в Черном море — Румыния входит в состав НАТО. В документе, в частности, речь идет об организации совместных армейских учений в различных отраслях войск, а также обмен данными по разведке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Румыния, Украина, Дмитро Кулеба, МИД, полмтика
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Обновлено:11:11, 08.09.2020

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