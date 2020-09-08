Готовьтесь - ВОЗ экстренно обратилась ко всему миру

Всемирная ассоциация здравоохранения бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы — организация срочно обратилась ко всему международному сообществу и настоятельно призвала каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии COVID-19 и инвестировать в здравоохранение. С таким резонансным заявлением во время брифинга относительно COVID-19 выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрйесус. Кроме того, он обратил внимание на то, что нынешняя эпидемия — не последняя. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Твиттер ВОЗ и ВВС.

Глава Всемирной ассоциации здравоохранения попросил все страны мира инвестировать в здравоохранение: в предотвращение, выявление и реагирование на болезни. В ВОЗ отмечают, что именно это обеспечит более здоровое и безопасное будущее.

"История учит нас, что вспышки и пандемии — это факт жизни. Но, когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов — более готовым, чем был в этот раз", — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрйесус.

Кроме того, он также обратил внимание на то, что в последние годы многие страны добились больших успехов в медицине, однако многие государства пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Что важно понимать, ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 может закончиться менее чем за 2 года. По словам представителей организации, борьбу с вирусом затрудняют тесные контакты между людьми и глобализация.

"Новые технологии помогут завершить пандемию быстрее, чем пандемию "испанки". Завершить пандемию поможет вакцина, изготовление которой прогнозируют в 2021 году", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно российский глава Владимир Путин официально заявил, что в РФ удалось создать первую долгожданную вакцину от коронавируса. Вскоре после этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила Путину, что уже вторая российская вакцина от коронавируса "ЕпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрацию уже в конце сентября — начале октября. Что важно понимать, ВОЗ не подтверждает эффективность российского препарата.