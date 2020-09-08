Готовьтесь - ВОЗ экстренно обратилась ко всему миру

Всемирная ассоциация здравоохранения бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы — организация срочно обратилась ко всему международному сообществу и настоятельно призвала каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии
Глава Всемирной ассоциации здравоохранения попросил все страны мира инвестировать в здравоохранение: в предотвращение, выявление и реагирование на болезни. В ВОЗ отмечают, что именно это обеспечит более здоровое и безопасное будущее.
"История учит нас, что вспышки и пандемии — это факт жизни. Но, когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов — более готовым, чем был в этот раз", — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрйесус.
Кроме того, он также обратил внимание на то, что в последние годы многие страны добились больших успехов в медицине, однако многие государства пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Что важно понимать, ВОЗ надеется, что пандемия
"Новые технологии помогут завершить пандемию быстрее, чем пандемию "испанки". Завершить пандемию поможет вакцина, изготовление которой прогнозируют в 2021 году", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно российский глава Владимир Путин официально заявил, что в РФ удалось создать первую долгожданную вакцину от коронавируса. Вскоре после этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила Путину, что уже вторая российская вакцина от коронавируса "ЕпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрацию уже в конце сентября — начале октября. Что важно понимать, ВОЗ не подтверждает эффективность российского препарата.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает стремительно ухудшаться — Минздрав опубликовало новую статистику за 8 сентября.