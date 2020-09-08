Инвестиция в 1-комнатную квартиру в Киеве

Сегодня, когда у многих появились приличные деньги, все становятся инвесторами. Однако в условиях хронической нестабильности выбор в пользу того или иного канала трудно сделать даже опытному инвестору, а новичок и вовсе впадает в уныние, наблюдая, как качаются курсы валют, снижаются проценты по банковским депозитам. Возможно, стоит попробовать вложить деньги в недвижимость?

Инвестиция в однушку

Как бы ни сложилась ситуация в политике и экономике, а спрос на малогабаритное жильё будет всегда. Для молодёжи покупка однушки – возможность вырваться из-под родительской опеки, для молодожёнов – шанс создать семейный очаг.

Чтобы купить 1 комнатную квартиру в Киеве, не требуется больших вложений, при этом приобретаемый объект абсолютно ликвиден. Какие варианты существуют на этом пути:

Инвестирование в однушку на этапе возведения жилого комплекса. Большинство компаний-застройщиков испытывает немалые финансовые трудности, ввиду чего стремится привлечь деньги покупателей квартир чуть ли не на стадии рытья котлована. А чтобы будущие владельцы квадратных метров легче расставались со своими кровными, делают просто огромную скидку, порой доходящую до 50%. Это довольно рискованно, поскольку застройщики могут разориться, обанкротиться, заморозить стройку на неопределённое время. Но если разумно подойти к выбору строительной компании, инвестиция в однокомнатную квартиру на стадии строительства может обеспечить немалую прибыль. Дождавшись, когда через год-полтора дом будет сдан в эксплуатацию, вы сможете продать купленное жильё с приличным наваром 12-13 тысяч долларов. Второй приемлемый вариант – купить однокомнатную квартиру в Киеве и сдавать её в долгосрочную аренду. Приблизительные подсчёты показывают, что стоимость однушки, необходимой мебели и бытовой техники (телевизор, холодильник и кондиционер) можно вернуть в течение 10 лет. Даже в случае, если ваш инвестиционный проект по какой-либо причине нужно будет закрыть, вы сможете быстро продать квартиру, разместив объявление на портале столичной недвижимости ЛУН.

Что лучше – вторичка или новострой?

Чтобы купить однокомнатную в Киеве на вторичном рынке, потребуется полная сумма и деньги на ремонт. При покупке первички на стадии строительства необходим только начальный взнос в размере 25-50% от полной стоимости квартиры (у каждого застройщика по-разному). Остальные деньги можно вносить частями по установленному в договоре графику.