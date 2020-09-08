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Место Месси в Барселоне - форварду придумали особую роль

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Место Месси в Барселоне - форварду придумали особую роль Ліонель Мессі (фото — відкриті джерела)

Аргентинский форвард Лионель Месси получит новую важную роль на поле во время матчей "Барселоны". На фоне завершения длительного конфликта тренерский штаб готовит изменения в команде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Mundo Deportivo.

Согласно замыслу главного тренера Рональда Кумана, аргентинец будет находиться на позиции правого вингера, тактика при этом будет 4-2-3-1.

Отмечается, что Месси таким образом превратится в "свободного художника", ему не придется возвращаться в оборону, когда начнется атака соперника на их половину поля. Также ему, вероятно, не потребуется возвращаться в полузащиту, чтобы получить мяч.

Тренерский штаб "Барселоны" считает, это повысит результативность команды в играх следующего сезона 2020/21.

Следует напомнить, лишь недавно завершился конфликт Месси против клуба, форвард хотел оставить его, однако не смог. Он пытался бойкотировать собрание футболистов на специальной базе в Барселоне, которые начали готовиться к предстоящим матчам.

Контракт аргентинца и "Барсы" предусмотрен к лету 2021, он, желая разорвать его, однако сумма компенсации составляла 700 миллионов евро.

Как сообщал ONLINE.UA, Лионель Месси выступил со специальным интервью, в котором подтвердил намерение играть еще один сезон за "Барселону". В то же время этот публичное выступление полон сокрушительной критикой в отношении футбольных менеджеров.

По словам аргентинского нападающего, он всегда был в хороших отношениях с президентом клуба Хосеп Бартомеу, однако он не сдержал слова о возможности разрыва контракта. Они якобы разговаривали о возможном трансфере Месси и президент объяснял, тот может осуществить это в любое время.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол, спорт, тактика, Испания
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