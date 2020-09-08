Как замариновать шашлык из свинины: кулинарные лайфхаки

Шашлык — блюдо, которое поощряет эксперименты. Традиционную баранину повара заменяют другим мясом. Часто выбор падает на свинину — она относительно недорогая, не требует сложной подготовки к запеканию на углях. Главное, правильно выбрать кусочки — для классического шашлыка лучше всего подойдёт ошеек — и замариновать их в подходящем соусе.

Секреты идеального маринада для свинины

У каждого компонента маринада своя функция — смягчить волокна, придать сочности, добавить новые вкусовые оттенки. С первой задачей лучше всего справляется уксусная кислота. Она входит в состав многих маринадов для шашлыка из свинины. Постарайтесь правильно рассчитать дозировку — избыток уксуса сделает мясо сухим.

Поклонники оригинальных маринадов могут добавить вместо кислого раствора тропические фрукты — ананас, киви. Плоды обычно нарезают кусочками. Киви также можно превратить в пюре при помощи блендера. Специфического вкуса тропические фрукты не добавят, зато сделают мясо нежным.

В походных условиях часто готовят шашлык из свинины на минералке — вода с углекислым газом отлично смягчает кусочки.

Сочность блюду обеспечивает жир — не стоит целиком срезать его, оставьте небольшие прослойки. Они растают на огне и «запечатают» мясо, сохраняя его соки. Компенсировать отсутствие естественной жировой прослойки удастся при помощи растительного масла. Оно действует по тому же принципу. Лучше всего использовать оливковое — в нём больше полезных жирных кислот.

Пикантные нотки блюду придадут специи — перец, базилик, тмин, майоран, кардамон.

Не у всех есть время вникать в тонкости готовки мяса на углях. В этом случае можно заказать тут готовый шашлык из свинины. Повара «Шашлык Маркет» знают секреты идеального маринада. К смеси приправ обязательно добавляется репчатый лук — он существенно улучшает вкус блюда. Особый аромат обеспечивают угли из фруктовых деревьев.

Готовый шашлык выручает при внезапном приходе гостей или во время спонтанной поездки на пикник. Не придётся отказываться от традиционного блюда из-за нехватки времени на маринование свинины.

3 маринада для шашлыка из свинины

Классический рецепт наиболее универсальный. Он подойдёт людям, которые задаются вопросом, как замариновать свинину, сохранив естественный вкус мяса.

Для приготовления заправки к 1,5 кг ошейка потребуются 50 мл столового уксуса (9%), 1 ст. л. растительного масла, 700 г репчатого лука, 1,5 ч. л.соли. Можно добавить чёрный перец.

В холодильнике мясо выдерживается около часа, а потом доходит уже при комнатной температуре в течение 4–5 часов.

Самый быстрый маринад для шашлыка из свинины готовится на основе минералки. Он позволяет всего за час подготовить мясо к запеканию. Для 1,5 кг свинины потребуется 1 литр минеральной воды с газом. К ней добавляют 2–3 шт. лаврового листа, 1,5 ч. л. соли и перец по вкусу. Обязательный компонент заправки — репчатый лук (2–3 шт.). Кислинки добавит лимон. Максимальное время выдержки — 4 часа. Если слишком затянуть, появится горечь из-за цитруса.

Лучшим маринадом для шашлыка часто называют заправку на основе гранатового сока. Он не только смягчает мясо, но и улучшает его цвет. Для 1,5 кг свинины потребуется 400–500 мл сока, 4 луковицы, 2 ч.л. соли. Кориандр, чёрный перец и хмели-сунели добавляют по вкусу.