Меркель разнесла вдребезги новое бесстыдное предложение Путина - что случилось

Команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель не поддержала инициативу главы Кремля Владимира Путина и Национальной медицинской палаты России. Стоит обратить внимание на то, что последние предлагали создать совместную комиссию, которая бы изучила причины состояния российского оппозиционера Алексея Навального. Официальный Берлин на это ответил, что право инициировать дальнейшие обследования могут только родные политика — именно поэтому, немецкая Федеральная врачебная палата отклонила предложение российских коллег. Кроме того, отмечается, что ассоциация — "не следственный орган", поэтому не может участвовать в расследованиях: это прерогатива государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на на Deutsches Ärzteblatt.

В то же время палата поддержала немецких врачей.

"Медицинские данные по делу Навального доступны. Нет никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проведенного коллегами-медиками в Германии", — говорится в заявлении.

Кроме того, в Федеральной врачебной палате отметили, что крайне обеспокоены состоянием здоровья Навального и присоединяются к требованию правительства Германии к команде Владимира Путина. Как известно, РФ просят выяснить все обстоятельства, которые привели к этой опасной для жизни болезни.

Стоит также напомнить, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отказ команды немецкого лидера Ангелы Меркель от завершения Северного потока-2 , однако начал жаловаться, что ФРГ пока слишком слабая для принятия подобного решения с точки зрения энергетической безопасности. После скандального отравления российского оппозиционера Алексея Навального глава Белого дома еще раз в своем стиле призвал мир остановить строительство газопровода Северный поток-2 .

"Германия находится в ослабленном положении, когда речь заходит об энергетике, они закрывают все электростанции", — упрекнул Дональд Трамп.