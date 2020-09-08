В Беларусь собираются официально прибыть российские военные - что происходит

Беларусь скоро станет местом проведения антитеррористических тактических учений "Славянское братство — 2020". В середине сентября до республики прибудут российские и сербские военнослужащие. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны РБ.

По официальным данным, прибытие предполагается в период с 10 по 15 сентября. Войска составлять во время учений многонациональную тактическую группу.

"На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", — пояснили в Минобороны.

"Славянское братство" ранее проводили ежегодно, однако страны всегда меняют место проведения. В прошлом году участников маневров принимала Сербия.

Следует заметить, что исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко, которого не признает международное сообщество, с начала августа регулярно выступает с угрожающими заявлениями в отношении соседей и даже своих земляков.

Он утверждал, что войска НАТО якобы готовят вторжение в республику, однако их "напугала" боевая готовность белорусской армии. В течение августа командование провело массовые учения на территории Гродненской области, которую якобы готовилась аннексировать Польша.

Официальная Варшава возмутилась такими безосновательными заявлениями и упрекнула режима по лжи.

Как сообщал ONLINE.UA, режим Александра Лукашенко продолжает брякать оружием на фоне его же громких угроз в адрес Запада. Министерство обороны республики привело в полную боевую готовность несколько военных баз.