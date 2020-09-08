Настоящее безумие - в ЕС запаниковали после угроз Лукашенко

Власть Европейского Союза даже не пытается скрыть тот факт, что напугана постоянными угрозами и резонансными заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС не признает легитимным. Более того, члены блока предполагают, что белорусский диктатор может перейти от слов к делу и начать настоящую войну. Так, 8 сентября глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратил внимание международного сообщества на, что военные действия режима Лукашенко против Литвы были бы безумием, однако отметил, что такая вероятность существует и ее нельзя игнорировать. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на портал Delfi.

"Реальных естественных причин нет — их можно только придумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера", — пожаловался литовский дипломат.

Кроме того, он не забыл напомнить, что Лукашенко уже обращался за помощью к Владимиру Путину в связи с якобы угрозами извне.

"Глава Беларуси не раз открыто призвал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то как можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю про правовые, политические и моральные, практические предпосылки. Но к сожалению так и есть... Поэтому надо ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это случится. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет", — подчеркнул Линас Линкявичюс.

Стоит также обратить внимание на то, что недавно скандальный российской ЛДПР Владимир Жириновский призвал Литву отдать Беларуси два города — Вильнюс и Клайпеду. Не трудно догадаться, что это сильно напугало власти страны.

Как известно, после президентских выборов 9 августа в Беларуси вспыхнули протесты, когда официально стало известно, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,12%. Тихановская эти результаты не признала.

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