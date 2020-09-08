Переговоры нормандской четверки - Зеленский наконец назвал дату

Встреча "нормандской четверки" на уровне советников лидеров стран была сорвана в конце августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую дату переговоров, которую согласовали стороны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его заявление 8 сентября, во время визита в Сумскую.

По словам государственного лидера, встреча готовится на следующую пятницу, 11 сентября.

"Мы ждем встречи норм советников, она состоится 11 сентября", — подчеркнул Зеленский.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал, что встреча уже согласовали. Дипломат отказался в тот момент раскрывать дату, поскольку она пока непубличный.

Накануне Владимир Зеленский переговорил по телефону с литовским коллегой Гитанас Неуседою, во время беседы он пояснил, сразу же по итогам встречи советников начнется разработка переговоров на уровне лидеров.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран" нормандской четверки "мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", — подчеркнул он.

Переговоры советников планировали на конец августа, они неожиданно сорвались. Причиной стал якобы слишком плотный повестку дня и изменения в нем советника французского лидера Эммануэля Макрона.

Как сообщал ONLINE.UA, министр Дмитрий Кулеба сделал важное предупреждение всем гражданам. Он обратил внимание на то, что команда украинского лидера сейчас уже рассматривает возможные альтернативы Минске как площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам украинского дипломата, он, по совокупности факторов, может стать неприемлемым для этой роли.