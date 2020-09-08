Зеленский приказал меня посадить - в партии президента не утихает резонансный скандал

Народного избранника от "Слуги народа" Гео Лероса, который недавно публично обозвал украинского лидера Владимира Зеленского лжецом и "клоуном из 95 Квартала", вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о якобы уклонении от уплаты налогов. Сам Лерос 8 сентября выступил с неожиданным заявлением — он стал утверждать, что глава государства дал указание посадить его в течение следующего месяца, и сейчас он находится на допросе в Государственном бюро расследований. Об этом украинский политик рассказал в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

По указанию Владимира Зеленского я сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса — Олегу Татарову «посадить» меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ОО, которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился. Уважаемые народные депутаты, вы свидетелями как Украину превращают в деспотический левиафан", — подчеркнул Гео Лерос.

Стоит обратить внимание на то, что Лерос ранее был советником президента Украины Владимира Зеленского, однако теперь критикует команду главы государства. 28 августа его автомобиль сожгли. Еще в марте народный избранник опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата председателя ОП Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Что важно понимать, это громкий скандал не привел к увольнению Андрея Ермака.

Напомним, что во время заседания ВРУ 1 сентября нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а главу ОПГ Андрея Ермака — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России. В этот же день стало известно, что фракция СН принял решение исключить нардепа Лерос из своих рядов. Сам Лерос утверждает, что это сделано по указанию Зеленского.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Зеленского сделала важное предупреждение всем украинцам.