Никто не будет поучать нас - у Зеленского сделали жесткое предупреждение

Исключительно украинское правительство может заниматься вопросами административно-территориального устройства государства, отметили в Министерстве иностранных дел. Министр Дмитрий Кулеба подчеркнул, никто не может предъявлять требования о его изменения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-конференцию дипломата, которая прошла общего с его румынским коллегой Богданом Ауреску.

По словам министра, территориально-административная реформа реализуется в условиях тесного сотрудничества с Евросоюзом.

"Что касается административно-территориальной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики. Ни одна страна мира не будет поучать нас, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны. Эта реформа происходит в тесном взаимодействии с ЕС, с соблюдением европейских стандартов и уважение прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", пояснил Кулеба.

Он напомнил о плодотворных обсуждения реформы и упомянутых смежных вопросов с представителями Венгрии, Болгарии, Румынии. Все принятые решения стали сбалансированными, они предоставляют меньшинствам возможность развиваться в новых условиях.

"Мне сообщили о решении украинской власти относительно основания микрорайонов, и я передал моим коллегам, что нас очень интересует обеспечение прав румынского национального меньшинства", — ответил Ауреску во время своего выступления.

Напомним, Кулеба направил в Румынию для важных переговоров о сотрудничестве с Румынией во вторник, 8 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже прибыл в Будапешт, румынскую сторону будет представлять его коллега Богдан Ауреску. По словам дипломата, среди запланированных вопрос разного направления. Подробности — по ссылке.