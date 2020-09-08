Я не вижу другого варианта - Зеленский срочно обратился к украинцам

6 сентября украинских граждан шокировала неутешительная новость — официально стало известно о том, что пророссийские силы на Донбассе впервые за последние 42 дня нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка — в результате был ранен один украинский боец. После вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб воин ВСУ. На эти трагические события мгновенно отреагировала украинская власть, однако президент страны Владимир Зеленский выступил с отдельным комментарием по этому поводу только 8 сентября. Глава государства заявил, что его команда связывалась с Кремлем из-за нарушения режима тишины на Донбассе, но подчеркнул, что есть много вещей, которые сообщают в СМИ, потому что власть хочет защитить не одного человека, а 40 млн украинцев. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Мы реагируем (на обстрелы и убийство на Донбассе — ред.). Мы сразу отреагировали, есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации, потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой страны. Относительно тех нарушений, я скажу вам откровенно, это самая сложная на сегодня работа — сохранять жизнь украинцев. Очень поверхностно на эту тему я не могу общаться, потому что я глубоко в этой теме и я не могу отвечать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также обратил внимание на то, что режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь украинского воина. По словам президента, его команда на уровне министров иностранных дел и не только связывалась с официальной Москвой, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ.

"Зачем я буду говорить вам о количестве срочных совещаний по поводу этой провокации? Многое делается и сделано как военными, так и разведчиками нашей страны. Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших, другого варианта, как сохранить жизнь людей, я не вижу", — добавил Владимир Зеленский.

Ранее ONLINE.UA сообщал о новом скандале в команде Зеленского — нардеп Гео Лерос рассказал, что президент хочет с ним делать.