Я не вижу другого варианта - Зеленский срочно обратился к украинцам

6 сентября украинских граждан шокировала неутешительная новость — официально стало известно о том, что пророссийские силы на Донбассе впервые за последние 42 дня нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка — в результате был ранен один украинский боец. После вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб воин ВСУ. На эти трагические события мгновенно отреагировала украинская власть, однако президент страны Владимир Зеленский выступил с отдельным комментарием по этому поводу только 8 сентября. Глава государства заявил, что его команда связывалась с Кремлем из-за нарушения режима тишины на Донбассе, но подчеркнул, что есть много вещей, которые сообщают в СМИ, потому что власть хочет защитить не одного человека, а 40 млн украинцев. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.
"Мы реагируем (на обстрелы и убийство на Донбассе — ред.). Мы сразу отреагировали, есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации, потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой страны. Относительно тех нарушений, я скажу вам откровенно, это самая сложная на сегодня работа — сохранять жизнь украинцев. Очень поверхностно на эту тему я не могу общаться, потому что я глубоко в этой теме и я не могу отвечать", — подчеркнул Владимир Зеленский.
"Зачем я буду говорить вам о количестве срочных совещаний по поводу этой провокации? Многое делается и сделано как военными, так и разведчиками нашей страны. Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших, другого варианта, как сохранить жизнь людей, я не вижу", — добавил Владимир Зеленский.
Ранее ONLINE.UA сообщал о новом скандале в команде Зеленского — нардеп Гео Лерос рассказал, что президент хочет с ним делать.