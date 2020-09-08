Эксперты изменили прогноз о последствиях пандемии - к чему готовиться

Специалисты международного агентства Fitch Ratings обновили прогноз последствий так называемого коронакризиса для мировой экономики. Они пока утверждают, что ВВП упадет по итогам 2020 году до 4,4%, а не 4,6%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сентябрьскую доклад Global Economic Outlook.

По обнародованным выводам, экономика начнет восстанавливаться быстрее, чем предполагалось, однако существуют риски замедления.

"Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, и показатели розничных продаж в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровне, но мы сомневаемся, что можно ожидать V-образного восстановления экономики, — цитируется в отчете главный экономист агентства Брайан Култон.

Прежде всего Flitch улучшили прогноз для Соединенных Штатов, снижение ВВП составит 4,6% (ранее было 5,6%). Рост китайской экономики повысили в июле до 2,7% с 1,2%, которые были накануне.

В то же время прогноз о восстановлении еврозоны ухудшили до 9% с 8%, британская экономика потеряет до 11,5% вместо более ранних 9%.

"Мы не ожидаем, что нынешние темпы восстановления экономики сохранятся в ближайшие месяцы, поскольку положительный импульс, связанный со снятием карантинных мероприятий, ослабевает, проблемы рынка труда ограничивают потребительские расходы, в то время, как компании сокращают капиталовложения", — пояснил Култон.

Он напомнил о неподконтрольное людям распространение коронавируса.

Как сообщал ONLINE.UA, эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings обновили оценку украинской экономики — они сохранили свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. По оценкам аналитиков Fitch, во втором квартале 2020 экономика Украины сократилась на 11,4%.