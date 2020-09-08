Когда нужно есть, чтобы быстро похудеть: ученые раскрыли потрясающий секрет

Ученые из университета Суррея (University of Surrey) удивили мир неожиданным советом — они заявили о том, что небольшие изменения времени завтрака и ужина способствуют уменьшению жировых отложений. По их словам, это ускоряет распад жировой ткани в два раза. Отмечается, что ученые анализировали 10-недельное "питание, ограниченное по времени» (форма прерывистого голодания). Участники-добровольцы были разделены на две группы. Члены одной из них завтракали на 90 минут позже, а ужинали на 90 минут раньше, другие — питались как обычно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание ScienceDaily.

"В отличие от предыдущих исследований в этой области, участников не просили придерживаться строгой диеты, они могли свободно питаться в рамках определенного "окна для еды". Это помогло исследователям оценить, легко ли придерживаться такой диеты в повседневной жизни", — говорится в сообщении.

По словам исследователей, изменение времени питания вызвало в среднем вдвое большую потерю жира в организме, чем в контрольной группе.

"Те участники, которые изменили время своего питания, потребляли меньше пищи в целом, чем контрольная группа. Результат был подтвержден ответами в анкетах — 57% отметили снижение аппетита, уменьшение возможностей принимать пищу или сокращение перекусов (особенно по вечерам)", — пишет издание.

Стоит обратить внимание на то, что ученые намерены использовать эти и предыдущие выводы для разработки более масштабных исследований питания, ограниченного по времени.

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