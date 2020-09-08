Новости

Лента новостей

Когда нужно есть, чтобы быстро похудеть: ученые раскрыли потрясающий секрет

Наука и медицина | Читати новину українською
Когда нужно есть, чтобы быстро похудеть: ученые раскрыли потрясающий секрет Фото: pixabay.com

Ученые из университета Суррея (University of Surrey) удивили мир неожиданным советом — они заявили о том, что небольшие изменения времени завтрака и ужина способствуют уменьшению жировых отложений. По их словам, это ускоряет распад жировой ткани в два раза. Отмечается, что ученые анализировали 10-недельное "питание, ограниченное по времени» (форма прерывистого голодания). Участники-добровольцы были разделены на две группы. Члены одной из них завтракали на 90 минут позже, а ужинали на 90 минут раньше, другие — питались как обычно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание ScienceDaily.

"В отличие от предыдущих исследований в этой области, участников не просили придерживаться строгой диеты, они могли свободно питаться в рамках определенного "окна для еды". Это помогло исследователям оценить, легко ли придерживаться такой диеты в повседневной жизни", — говорится в сообщении.

По словам исследователей, изменение времени питания вызвало в среднем вдвое большую потерю жира в организме, чем в контрольной группе. 

"Те участники, которые изменили время своего питания, потребляли меньше пищи в целом, чем контрольная группа. Результат был подтвержден ответами в анкетах — 57% отметили снижение аппетита, уменьшение возможностей принимать пищу или сокращение перекусов (особенно по вечерам)", — пишет издание.

Стоит обратить внимание на то, что ученые намерены использовать эти и предыдущие выводы для разработки более масштабных исследований питания, ограниченного по времени.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американские диетологи снова решили помочь всем, кто хочет избавиться от нескольких лишних килограммов — они назвали очень простой и эффективный способ. Все важные подробии можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: похудение, правильное питание, питание, диеты, голодовка, жир, диета, ученые, наука
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 140479 +2411
Выздоровели 63546 +940
Летальные 2934 +57

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 08.09.2020

Курс валют 08.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,72
27,79
27,83
EUR
32,74
32,82
32,86
GBP
36,33
36,42
-
RUB
0,36
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...