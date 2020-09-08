Все кончено - Оззи Озборн шокировал фанатов новым заявлением

Британский певец Оззи Осборн официально объявил, что не намерен выходить на сцену вместе с Black Sabbath. Он отметил, что не мая для того желания или сил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью Rolling Stone.

По словам музыканта, он недавно разговаривал с гитаристом легендарной группы Тони Айомми, все их выступления останутся исключительно в прошлом.

"Не со мной. Все кончено. Единственное, о чем я жалею — это не сыгран прощальный концерт в Бирмингеме с Биллом Уордом (барабанщик, покинул группу в 2012 году — ONLINE.UA). Мне было очень плохо по этому поводу. Мы пару раз разговаривали с Тони, но у меня нет никакого желания снова выступать", — пояснил Осборн.

В то же время он напомнил о страшном боль, которая ему приходится выдерживать — из-за болезни Паркинсона и последствия травмы, когда он упал с квадроцикла 2003 года.

Оззи тренируется с терапевтом, специалист помогает ему восстанавливаться и держать себя в форме, несмотря на состояние и возраст.

Впрочем, певец отметил, что не сыграл свой последний концерт, он продолжит свою деятельность, однако в качестве сольного исполнителя.

"Я делаю все, что могу. Я еще не отыграл свой последний концерт. Даже если это всего лишь один концерт, я сделаю концерт. Тогда я буду чувствовать, что закончил свою работу", — добавил Осборн.

Как сообщал ONLINE.UA, вокруг развала группы The Beatles образовалось за долгие десятилетия немало слухов. бывший участник Пол Маккартни в недавнем интервью рассказал о своем видении звездного распада.

По словам басиста бэнда, главной причиной распада стала так называемая "семейная ссора". его очень огорчала мысль фанатов о якобы прямую ответственность за распад. Распространенная точка зрения о том, как "битлы" ненавидели друг друга, несправедлива.