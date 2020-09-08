Будет жестко - Украина бесстрашно поставила Путина и Лукашенко на место

8 сентября официально стало известно, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 05:00 утра в одной машине. Сначала появилась информация, что границу пересекли все трое. Однако впоследствии представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов уехали из Беларуси, а Колесникову задержали. После этого Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска и Марии Колесниковой с ними нет. На эти неожиданные новости мгновенно отреагировал член команды Владимира Зеленского и глава МИД Дмитрий Кулеба — он отметил, что наша страна будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость границ для белорусских граждан для того, чтобы испортить отношения между странами, передает ONLINE.UA.

"ГПСУ уже выразила официальную позицию в связи с пребыванием на территории Украины граждан Беларуси Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые также являются членами координационного совета белорусской оппозиции. От себя добавлю: несмотря на ограничения въезда иностранцев украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что позже стало известно, что оппозиционер Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы исключить принудительный вывоз из страны. Команда белорусского диктатора Александра Лукашенко продолжает утверждать, что "не располагает информацией" о возможном задержании представителей оппозиции. ЕС назвал неприемлемыми политические аресты в Беларуси.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что военные действия режима Лукашенко против Литвы были бы безумием, однако добавил, что к этому нужно готовиться.