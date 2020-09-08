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Немного пересидел - Лукашенко решился на ошеломляющее признание

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Немного пересидел - Лукашенко решился на ошеломляющее признание Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко удерживает пост президента республики на протяжении 26 лет. На фоне длительной общественно-политического кризиса, сопровождающегося протестами и репрессиями, лидер выступил с признанием. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста "России 1".

По словам представителя кремлевских СМИ, заявление президента прозвучало после интервью с ним. Беседу посвятили протестам в Беларуси, которые якобы организовали "американцы".

"Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", — подчеркнул журналист.

Причиной протестов Лукашенко назвал два поколения, выросшие в Беларуси, "сформировался этот небольшой класс буржуев".

"Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти", — добавил представитель "России 1".

Напомним, протесты начались 9 августа, после президентских выборов в Беларуси. Тысячи людей возмутились фальсификациями, благодаря которым Лукашенко шестой пытался удержать свою власть. Еще больше людей возмутило насилия силовиков, с которым те подавляли акции.

Почти месяц граждане протестуют на улицах, предприятия, студенты устраивают акции в своих вузах.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе раскритиковали недавнее решение белорусского режима Александра Лукашенко. Верховный представитель содружества Хосеп Боррель заявил, что похищение оппозиционеров заслуживаю минимум осуждения.

Источник: ONLINE.UA
Теги: выборы, Александр Лукашенко, протесты, Беларусь, полмтика
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