Она хотела сбежать: Лукашенко нашел бессмысленное объяснение своему циничному поступку

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, 8 сентября шокировал мир новым бесстыдным заявлением — он неожиданно признался, что считает правильным решение о задержании участницы Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Кроме того, белорусский диктатор начал жаловаться, что Мария Колесникова хотела сбежать к сестре в Украину. Об этом скандальный политик заявил во время интервью российским федеральным СМИ, передает ONLINE.UA со ссылкой на TYT.BY.

Кроме того, Александр Лукашенко неожиданно для всех признал, что "пересидел" в кресле президента.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", — начал оправдываться диктатор.

В то же время Государственный пограничный комитет страны сообщает, что "Марию Колесникову задержали для выяснения обстоятельств инцидента", который произошел на границе с Украиной.

Как уже отмечалось ранее, утром 7 сентября неизвестные вывезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. Ранее команда Лукашенко убеждала, что нет инфрмации о задержании Колесниковой. Чуть позже в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Однако журналисты заявляли о задержании Колесниковой на границе. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова к пункту пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег 8 сентября пересекали украинскую границу.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава МИД Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость границ для белорусских граждан для того, чтобы испортить отношения между странами.