Мы готовы к интеграции - Лукашенко раскрыл свои планы на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новой противоречивой заявлением. После долгих месяцев споров с Кремлем, уклонения от давления и требований, он все же объявил — республика готова к дальнейшей интеграции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

По его словам, процесс требует пошагового выполнения обязательств.

"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты", — пояснил Лукашенко.

Напомним, еще весной Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину и напомнил, что Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, однако продолжает настаивать на равных условиях. Кроме того, Лукашенко в своем стиле выдвинул жесткое требование российскому коллеге — он хочет, чтобы Путин "отказался от имперских замашек".

Ранее Беларусь и Россия боролись друг с другом по различным вопросам вместе с намерениями ускорения интеграции. В частности, Минск Лукашенко пытался получить от Москвы дешевые ресурсы, хотя страна все равно получает их дешевле, чем российская сторона поставляет другим абонентам.

Лукашенко неоднократно обвинял Россию в попытках "нагреть руки" на белорусском соседе, однако, судя по всему, внутренняя общественно-политический кризис значительно ослабила режим — Кремль поддержал его, однако ценой.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский диктатор Александр Лукашенко удерживает пост президента республики на протяжении 26 лет. На фоне длительной общественно-политического кризиса, сопровождающегося протестами и репрессиями, лидер выступил с признанием — он допустил, что "пересидел" на этом посту.