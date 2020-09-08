Это уже серьезно - Путин разозлился на Меркель и нанес ответный удар

Команда главы Кремля Владимира Путина и Министерство иностранных дел РФ немедленно вызвали немецкого посла в РФ из-за заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом официально 8 сентября сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Скандальная дипломат подчеркнула, что посла вызывают из-за того, что Берлин постоянно озвучивает предположение о причастности Кремля к отравлению Навального, однако РФ из соображений секретности информации не предоставляют результатов лабораторных исследований Бундесвера. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт российского ведомства.

"О какой секретности может идти речь, если, по информации из СМИ, нарастает обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, болгарскими учреждениями, и все это попадает в доступ таких сливных ресурсов, как Bellingcat. Одновременно глава МИД ФРГ Маас в интервью немецким СМИ, отвечая на вопрос о причастности российских властей, утверждает, что этому "есть много доказательств". Это уже слишком серьезно, чтобы позволять официальным лицам Германии держать все в себе. Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных — как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которые есть у МИД", — заявила Мария Захарова.

Стоит также обратить внимание на то, что недавно Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) разнесла вдребезги предложение официальной Москвы о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Как уже упоминалось ранее, 2 сентября власть ФРГ сообщила, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Команда Путина после этого намекнула, что Навального отравили уже в Германии, а в МИД РФ заявили, что в разработке нервно-паралитических веществ группы "Новичок" принимали участие специалисты западных стран и структур НАТО. 7 сентября немецкая клиника Шарите, где на лечении находится Алексей Навальный, сообщила, что политика вывели из комы.

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