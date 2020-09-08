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Астрономы разочаровали выводами о внеземной жизни - детали исследования

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Астрономы разочаровали выводами о внеземной жизни - детали исследования Космос (фото — pixabay.com)

Команда австралийских ученых провела масштабное исследование, направленное на поиск сигналов из космоса, указывают на возможное внеземное жизни. Впрочем, его итоги оказались разочаровывающими. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Publications of the Astronomical Society of Australia.

По обнародованным данным, специалисты отслеживали низкочастотные радиосигналы от возможных инопланетных цивилизаций, масштабы достигли участка неба с более 10 миллионами звезд и отдельно 75 экзопланет. Все они находились в созвездие Паруса.

Исследования продолжались благодаря обсерватории Murchison Widefield Array в Австралии, ученые не зафиксировали ни одного соответствующего сигнала.

Началом работы стало изучение сигналов шести экзопланет, это довело общее количество изученных в упомянутых 75.

Подобные нулевые результаты исследователи получили при изучении ситуации в районе, где находятся около 10 миллионов звезд. Это — наиболее широкая участок неба, по которому наблюдали в рамках проекту SETI, который направлен на поиск внеземного разума.

Ученые объяснили, проекту предстоит преодолеть долгий и трудный путь, сами они не разочарованы итогами описанного исследования, поскольку только Млечный Путь составляют от 100 до 400 миллиардов звезд.

Как сообщал ONLINE.UA, в NASA обнародовали список проектов, претендующих на воплощение в будущем. Каждая из представленных инициатив касается исследования околоземного пространства. По официальным данным, речь идет о классе проектов Medium-Class Explorer.

Каждый из пятерки этих "полуфиналистов" получит 1,25 миллиона долларов, им необходимо будет потратить 9 месяцев окончательного завершения разработки.

Источник: ONLINE.UA
Теги: астрономия, наука, космос, технологии, исследование, жизнь, планеты
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Обновлено:16:11, 08.09.2020

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