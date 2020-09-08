Вагнергейт: опубликованы шокирующие записи о "вербовке вагнеровцев" спецслужбами Украины

8 сентября украинская журналистка Янина Соколова неожиданно для всех опубликовала новые пленки якобы привлечения украинскими спецслужбами российских наемников из частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе. По ее словам, новые пленки т.н. "Вагнергейт" ей прислали в конце прошлой недели на электронную почту. В файле были аудиозаписи и документы. Стоит обратить внимание на то, что это уже вторая часть разговоров с наемниками, первую обнародовали несколько недель назад. Украинская журналистка требует провести независимое расследование срыва спецоперации, которую, по ее убеждению, все же планировали представители украинских спецслужб. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Янины Соколовой в Фейсбук.

Что важно понимать, на записях якобы вербовки "Куратор" говорит, что он "от Шамана", и расспрашивает Алексея Волгина, Дмитрия Григоряна и Дмитрия Савицкого про "боевой опыт", в частности на востоке Украины.

Алексей Волгин рассказал , что был в Дебальцево, Луганске, работал медиком. Его подразделение "Группа Вагнер" сбило Ил-76 (14 июня 2014 года над Луганской областью). Командиром, по словам Волгина, был лично Вагнер, его называли позывным 221-й или по отчеству Валерьевич. Был там и "Музыкант".

Дмитрий Григорян рассказал, что воевал на Донбассе с мая 2014-го по август 2015-го года, Заходили со штабом "Дельфина", "Степаныч заводил", были в Краснодоне, Луганске, Дебальцево, Алчевске, Красном Луче, Песках. Сам Григорян был корректировщиком или сопровождал грузы от границы, работал с ПЗРК. Работал по Луганской области. Сопровождал "Буки". Знает Савицкого ("Сову"), говорит, что тот "Был при Дельфине". В 2018-м году по АН-у били из "Бука".

Кроме того, Дмитрий Савицкий ("Сова") рассказал о боевых пусках. По его словам, по Илу "было два расчета", а вообще "скорости большие были, не долетел… пытались (пуски делать), но уходили, быстрые были". "Сова" подтвердил, что "было два пуска" из ПЗРК и два попадания. Был еще третий – но "его не видели", на высоте метров 900 самолет был.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского ответили на обвинения Путина о том, что российских боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь отправили украинские спецслужбы.