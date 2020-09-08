Нравится или нет - Зеленский поразил громким обещанием

Президент Владимир Зеленский назвал своими полномочиями содержание на контроле строительства по всей Украине. Он отметил, что не видит разницы между городами, поскольку избран лидером всего государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По его словам, именно ответственность за все происходящее в стране — главное президентское полномочия.

"Для меня Сумы — такое же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне все равно по тем программам, которые мы вводим. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог в Сумской, — мне не все равно... мне потом держать ответ перед людьми", — пояснил Зеленский.

Он отметил, что хочет лично увидеть сооружения дорог, школ, детских садов, которые требуют выделения государственных средств.

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит... Сколько меня хватит, столько я буду ездить , буду проверять. Нравится это кому-то или нет", — громко резюмировал Зеленский.

Напомним, уже длительное время президент посещает украинские регионы, вскоре пройдут местные выборы. Во вторник, 8 сентября, политик посетил Сумскую область.

Как сообщал ONLINE.UA, ночь с 21 на 22 августа неизвестные совершили акт вандализма по бронзовой скульптуры девочки на территории музея в Киеве. Украинским журналистам удалось выяснить, что трое неизвестных сорвали постамент с его пьедестала — однако, уточняется, что сам памятник не был поврежден.

7 сентября президент Зеленский озвучил неотложную требование команде главы МВД Арсена Авакова — он призывает правоохранителей как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида в центре столицы.