Лукашенко обратился к Украине с циничным требованием - что случилось

Белорусское правительство обратилось к Украине из-за двух оппозиционных деятелей, которые выехали из республики накануне. Президент Александр Лукашенко утверждает, что Минск хочет их возвращения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российских журналистов, которые брали интервью у диктатора.

По данным кремлевских телеканалов, Лукашенко считает задержание оппозиционерки Марии Колесниковой правильным с точки зрения пограничника.

"Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации, она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Ну а двух других товарищей, которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", — отметили на телеканале.

Известно, что двое оппозиционеров попали в Украину, однако упомянутая Колесникова была задержана. Белорусские неправительственные СМИ сообщили, что ее хотели отправить за границу, однако она порвала свой паспорт — принудительная депортация стала невозможной. Как она тогда могла "убежать" — неизвестно.

"Он сказал, что ему докладывают. Он знает об этом именно со слов своих спецслужб и пограничников. И, по его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу, и задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками в зоне между белорусской границей и украинской границей. Там есть такая зона, именно там ее взяли. И, действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выбросили из машины и умчались. Поэтому ее задержали. Собственно говоря, эти два товарища отправились в Украину", — объявили журналисты.

Напомним, Колесникову утром в понедельник, 7 сентября, задержали неизвестные, на звонки она не отвечает.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новый противоречивой заявлением. После долгих месяцев споров с Кремлем, уклонения от давления и требований, он все же объявил — республика готова к дальнейшей интеграции.