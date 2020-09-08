Плевать на людей - Россия все-таки приняла шокирующее решение

Официальная Москва продолжает шокировать мир безответственными решениями — так, 8 сентября российские власти официально заявили, что вакцину их производства, "Спутник V", уже выпустили в обращение. По предварительным данным, сначала Россия вакцинирует людей в группе риска. Эти данные уже подтвердили в Министерстве здравоохранения России. Стоит обратить внимание на то, что "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. В Кремле продолжают утверждать, что вакцина прошла все необходимые испытания на качество в российских лабораториях и уже в ближайшее время ее доставят в регионы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Сначала в РФ хотят вакцинировать население из групп риска, в частности, учителей и медиков. Параллельно будут проводить послерегистрационные клинические исследования, в которых должны принять участие 40 тыс человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. Испытания должны продолжаться от двух до шести месяцев. Массовую же вакцинацию планируют начать в октябре 2020 года", — говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей уже активно комментируют эту новость.

"Они действительно не понимают, какой это огромный риск? Я просто в шоке; как всегда, плевать на людей — главное, что первые "вакцину" разработали; куда бежать, чтобы меня не вакцинировали?; вот они и нашли способ, как окончательно добить народ — своей чудо-вакциной; мне даже это читать больно; интересно, им действительно все равно, что об их вакцину говорит ВОЗ; Путин в своем стиле — тяп-ляп и поехали дальше", — жалуются простые россияне в социальных сетях.

Напомним, 26 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила Владимиру Путину, что уже вторая российская вакцина от коронавируса "ЕпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрацию уже в конце сентября — начале октября.

"В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра" Вектор ". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЕпиВакКорона", и, думаю, что в конце сентября — начале октября она также будет зарегистрирована", — заявила российская чиновница.