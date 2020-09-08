Шмыгаль экстренного отреагировал на обострение ситуации в Кривом Роге - что там происходит

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль экстренно поручил руководителю Днепропетровской ОГА разобраться с забастовкой работников на шахте "Криворожского железорудного комбината", которые остались под землей из-за проблем с зарплатой. По его словам, поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии. Именно поэтому премьер приказал главе Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабинета министров.

"Мы видим, что результатом такого диалога будет меморандум, который должен способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, отмечается, глава правительства отправил в Кривой Рог первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлию Свириденко.

Что важно понимать, 8 сентября 84 горняка шахты "Родина" (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, проявляя солидарные действия с протестующими шахты "Жовтнева". Стоит обратить внимание на то, что горняки, которые сейчас остаются под землей, обеспечены едой и водой.

Напомним, что публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" — крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Жовтнева", "Гвардейская", "Терновская" — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский парламент уже скоро соберется для рассмотрения решения о государственном бюджете Украины на следующий год. Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль убежден, это может произойти до 15 сентября. По его словам, представители правительства разработают документы вовремя.