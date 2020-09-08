Это катастрофа - Лукашенко выступил с резонансным заявлением

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным очень много стран, наконец решил признаться, как он на самом деле относится к Координационному совету. Скандальный политик отметил, что не признает его и назвал предложения оппозиционеров катастрофой. Кроме того, белорусский диктатор раз повторил, что не собирается вести диалог с Координационным советом. Что важно понимать, создания последнего инициировала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Целью работы органа является проведение новых выборов президента Беларуси и мирная передача власти. Никакой другой политической программы или программы реформ у советы нет, передает ONLINE.UA.

Александр Лукашенко подчеркнул, что он не считает представителей Координационного Совета оппозицией и вообще не знает, кто все эти люди. "Все, что они предлагают — катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией. Они хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие — стали безработными", — поделился своим мнением скандальный политик.

Несмотря на то, что Лукашенко утверждает, что не знает никого из оппозиции, 8 сентября он попросил официальный Кив вернуть оппозиционных политиков Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые находятся на территории Украины. Белорусские СМИ сообщают, что Кравцов и Родненко сейчас в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Стоит обратить внимание на то, что недавно белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе. Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов недобровольно выехали в Украину — их выдворили из Беларуси.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость границ для белорусских граждан для того, чтобы испортить отношения между странами.