Уже через несколько дней - Аваков срочно обратился к Украине

Вскоре по всей Украине пройдут местные выборы, о чем напомнили в Министерстве внутренних дел. Министр Арсен Аваков выступил со специальным видеообращением, адресованным участникам избирательного процесса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованный ролик.

По его словам, никто не имеет права в нарушение установленных правил.

"Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделок, не расшатывать ситуацию на своих округах", — заявил Аваков.

Он добавил, у министерства достаточно ресурсов для полного контроля над предвыборным процессом. Ни одна из попыток создать "предвыборные сетки» не остались без реакции правоохранительных органов.

"Эти выборы проходят в условиях пандемии COVID-19 и карантина, поэтому прошу кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий и не рисковать здоровьем своих избирателей", — напомнил министр.

Следует заметить, всеукраинское голосование предполагается 25 октября. Правительство продлил действие карантина до конца упомянутого месяца, Центризбирком разработала специальные правила для проведения выборов, которые не будут ставить угрозы здоровью людей.

Избирательный процесс официально стартовал еще в минувшую субботу, 5 сентября.