Поставлена задача - Зеленский выступил с важным для всех объявлением

Министерство здравоохранения продолжит реформу медицинской отрасли в Украине. Президент Владимир Зеленский выступил с важным поручением по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публичное выступление государственного лидера во время визита в Житомирскую.

По его словам, уже вскоре ведомство разработает формат восстановления реформы. Это, в частности, задача лично министра Максима Степанова.

"Не только он, а в целом Министерству здравоохранения поставлена задача — до конца сентября он должен показать формат продолжение медицинской реформы, изменения медицинской реформы, должно быть", — пояснил Зеленский.

Он добавил, в медицинской реформе плюсы, "на лице, но есть и много минусов".

"Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать. Такая простая арифметика", — подчеркнул государственный лидер.

Напомним, медицинскую реформу приостановили при каденции президента Владимира Зеленского и его правительства. Власти объяснили такое резонансное решение выявленными проблемами, которые необходимо устранить — именно этим занимаются сейчас в Минздраве, позже реформу возобновят.

В Национальной службе здоровья Украины 13 июля обратились к Украинской и напомнили, что в рамках первого этапа медицинской реформы в стране работает программа медицинских гарантий, по которой медики оказывают помощь пациентам бесплатно, а расходы им компенсирует НСЗУ. В ведомстве подчеркнули, что Украинская не нужно платить за ряд первичных медицинских услуг, но только при условии заключения декларации по семейным врачом.

Как сообщал ONLINE.UA, по состоянию на середину июля около 23 тысяч врачей работали над обеспечением страны в первичной помощи. С ними заключили договоры уже 30 млн граждан страны. НСЗУ уже выплатила медучреждениям "первички" более 10 млрд гривен за предоставление помощи пациентам в январе-июле текущего года.