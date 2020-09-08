Путин угрожает вторжением - Польша требует у Меркель поторопиться

Премьер-министр Польши Матеуша Моравецкий экстренно обратился к команде лидера ФРГ Анеглы Меркель — он обратил внимание на то, что события в Беларуси и отравления российского оппозиционера Алексея Навального являются последним сигналом тревоги для того, чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2 ". Об этом влиятельный политик заявил в интервью Bloomberg TV, передает ONLINE.UA.

"Навальный — очень печальный пример того, как Россия обращается со своими гражданами и лидерами оппозиции. Это должно быть не только строго осуждено, должны быть санкции", — заявил Матеуш Моравецкий.

Он надеется, что дискуссия относительно остановки строительства "Северного потока-2 ", которая началась в Германии, повлияет на решение Берлина по трубопроводу.

"Слыша, что говорят лидеры в Германии, например Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Армин Лашет или Фридрих Мерц, я думаю, что люди, которые принимают решения, изменят свои решения", — подчеркнул польский политик.

По его словам, команда Меркель постепенно признает, что строительство газопровода является политическим проектом.

"Последние события в Беларуси, где Путин явно угрожает вторжением, и то, что он сделал с Навальным, должны стать последним сигналом тревоги для Германии в контексте "Северного потока-2 ", — заявил Матеуш Моравецкий.

Стоит обратить внимание на то, что лидер ФРГ Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2 " может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Что важно понимать, ранее Меркель не раз подтверждала, что "Северный поток-2 " будет завершен. Она заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди российского президента Владимира Путина и Министерство иностранных дел РФ немедленно вызвали немецкого посла в России из-за заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.