Следующая будет Россия - Лукашенко неожиданно признал свое поражение

Режим Александра Лукашенко не способен бороться с деятельностью "Telegram-каналов" Беларуси. С таким неожиданным признанием выступил сам президент, легитимность которого признали в одной стране, кроме России и СНГ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, невозможно противостоять влиянию на политику этого источника информации.

"А как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал", — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, "даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши работать". Даже "богатая Россия" не может им противостоять.

Особенность заявлений Лукашенко, вероятно, говорит о непонимании того, как работает Telegram.

"Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", — пригрозил он российским журналистам в интервью.

Напомним, уже почти месяц продолжается общественно-политический кризис в Беларуси, ее спровоцировали фальсификации на выборах президента и попытки режима сверхжестокого образом подавить протесты граждан.

Протестующих поддержали в Евросоюзе и Соединенных Штатах, что дало "повод" режима обвинить их во внешнем управлении. В то же время власть угрожает белорусам вторжением войск НАТО, от которого их вратував лично президент.

Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко выступил с новой противоречивой заявлением. После долгих месяцев споров с Кремлем, уклонения от давления и требований, он все же объявил — республика готова к дальнейшей интеграции. Впрочем, он также напомнил об условиях.