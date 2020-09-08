План Лукашенко - как режим хочет урегулировать кризис в Беларуси

Режим Александра Лукашенко разработал специальный план для вывода Беларуси из состояния общественно-политического кризиса, который начался с фальсифицированных выборов президента 9 августа. Эта стратегия предусматривает введение новой Конституции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание РБК.

Согласно данным журналистских источников, Постоянный совет ОБСЕ проводила заседания 28 августа, во время которого белорусский дипломат объявил о планах проведения конституционной реформы. Именно такой шаг Минск назвал залогом прекращения кризиса.

В то же время постпред республики заявил о непризнании оппозиции Координационного совета, поскольку любые переговоры с ним предусматривать дискуссию о передаче власти. Также правительство не согласен на любое посредничество.

Источники утверждают, что режим планирует организовать полноценный референдум уже к 2022 году, его главным вопросом станет новая Конституция. С подобными заявлениями ранее выступал непосредственно Лукашенко.

Основой обновленной белорусской Конституции станет якобы либерализация политической системы, которая, в частности, будет выражаться в урезанных президентских полномочиях — часть их отойдет парламента. Также изменения планируются в направлении партийной системы, политическим объединением предоставят больший вес.

Напомним, кризис в Беларуси обострилась с 9 августа, когда Центризбирком объявил победу на выборах Лукашенко — с 80% голосов. Тысячи белорусов возмутились массовыми фальсификациями и вышли на уличные протесты, где попали под жестокость силовиков — именно эти события получили резонанс в мире.

Акции против власти Лукашенко и, соответственно, за проведение новых честных выборов, продолжаются до сих пор, прошел почти месяц.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Лукашенко публично объявил, что не планирует никаких контактов с Координационным советом. Одиозный диктатор утверждает, что оппозиционеры якобы хотят развалить страну, разрушить заводы и разорвать связь с Россией — хотя ни один из них этого не говорил.