Гороскоп на 09 сентября для всех знаков зодиака

Сообразительные и дотошные Девы умеют оказывать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. И с успехом этим пользуются. чтобы сохранить отношения Девам стоит в любви своё врождённое упрямство использовать в ограниченных количествах.

У Раков отличная память, поэтому когда Раки говорят "не помню" — они просто не хотят об этом говорить. лучше всего на свете Раки умеют жить в семье. Они в это вкладывают всю душу... И вообще, похоже на то, что семью придумали Раки!

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 09 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче у вас будет такое впечатление, что всё валится из рук, а дело может быть в недостаточном количестве потребляемых вами углеводов. Без них, знаете ли, мозги работают плоховато. Съешьте чего-нибудь сладенького.

Общий гороскоп для Овнов

Если вас спрашивают "Как дела?", еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как. Последите за собой, сегодня вы можете оказаться чрезмерно многословным.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня наиболее правильным инструментом для приготовления пищи будет шампур. Нанизано на него может быть практически все, что угодно, начиная от традиционной свинины, до осетрины. Но звезды настоятельно рекомендуют продегустировать шашлык из щупальцев кальмара, маринованный в винном уксусе с перцем чили. Главное — на огне не передержать.

Любовный гороскоп для Овнов

Именно сегодня вам стоит наконец сделать решительный шаг, на который вы так долго не могли решиться. Если вам давно хотелось расстаться с вашим любимым человеком, начать встречаться с симпатичным вам представителем противоположного пола или сделать предложение руки и сердца, более подходящего дня не придумать.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Всё, чем вы займётесь сегодня, сегодня же должно быть и закончено, не вздумайте оставить что-то "на потом", иначе завтра или послезавтра могут возникнуть серьезные проблемы.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Самая вкусная еда сегодня будет изготовлена на вашей кухне. И если не вами лично, то непременно при вашем непосредственном участии. Исключением, пожалуй, могут послужить лишь те рестораны, где повар демонстрирует свое искусство прямо на столике клиента, да и то только за счет близости процесса к вашей персоне. Лучше всего будет получаться приготовленная таким образом рыба.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Для Тельцов сегодня будут полезны процедуры, которые помогут вам привести в порядок ваши расшатавшиеся нервы и вернуть себе душевную гармонию. Поэтому выбирайте, что вам больше по душе, главное, чтобы вы полноценно расслабились.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете суровы к подчиненным. Вам вряд ли будет интересно, из-за чего они не справляются с работой, и чем вызвана такая вялость их движений и мыслей. Раз сами виноваты — пусть работают в свой выходной!

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы напрасно будете стараться донести до вашего любимого человека какую-то идею, убедить его в чем-то очень для него полезном и важном. Все это будет как об стенку горох: такое ощущение, что он просто не будет вас слышать — а лишь кивать убедительно: да, мол, понял.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынешний день способствует росту, но будьте осторожны, он может оказаться неожиданным или, того хуже, — пойдет не в том направлении. Помните об этом, выбирая, что бы такого съесть. Печальный опыт Алисы (той, которая побывала в Стране Чудес, погнавшись за белым кроликом) должен отвратить вас от поедания грибов, пирожков с изюмом и дегустации жидкостей из незнакомых флакончиков.

Общий гороскоп для Близнецов

Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может вы просто делаете что-то не так? Оглядитесь.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Если проводимое лечение не дает желаемых результатов, то сегодня вам стоит пересмотреть предпринимаемые меры и вновь обратиться к врачу. Однако не пытайтесь сами скорректировать методику лечения, вы можете напутать с лекарством.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Не засиживайтесь на одном месте — этот день вам следует провести в движении. И пусть оно со стороны напоминает броуновское, для вас оно будет наполнено глубоким смыслом. Ибо сидя тупеют.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку не придётся вас дважды просить об одном и том же одолжении, ибо вы будете рады всё сделать очень быстро, качественно и в срок, лишь бы он не сердился и не расстраивался. Постарайтесь, однако, не очень суетиться во время выполнения вашей миссии.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня звёзды рекомендуют в сложную минуту советоваться с вашим любимым человеком по спорным вопросам и принимать решение только после того, как получите его на то одобрение. Решения, принятые в одиночку, с высокой долей вероятности, не окажутся правильными. К сожалению.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день звезды настоятельно рекомендуют Ракам задуматься о том, насколько правильно вы питаетесь. Если ответ на этот вопрос вас печалит, надо срочно что-то менять. Возможно, для этого придется проконсультироваться с врачом.

Бизнес-гороскоп для Раков

Начало дня будет изобиловать запутанными проблемами в сфере человеческих взаимоотношений. Постарайтесь не вляпаться в интригу — сами вы никакого профита с этого не получите, а головная боль и прочие неприятности гарантированы.

Кулинарный гороскоп для Раков

Ваша жизнь сегодня будет подчинена распорядку, который устанавливали не вы. Многое придется делать если не помимо собственной воли, то, по крайней мере, безо всякого удовольствия. Искренне надеемся, что трапезе удастся избежать этой несчастной судьбы, и кушать вы все-таки будете охотно и с аппетитом. В самом деле, как еще можно есть уху, не через силу же? Чай, не демьянова.

Общий гороскоп для Раков

Нынче вы будете много думать о будущем — своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам легко будет потерять аппетит. Собственно, вам будет несложно и найти его, главное, чтобы эти перепады должным образом сочетались с вашими планами относительно времени обеда. Потому, когда в середине дня вас захлестнет очередная волна желания подкрепиться, отправляйтесь по ближайшему адресу, где дают еду, и не вздумайте заказать доставку — пока привезут, точно передумаете.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вам будет довольно одиноко в обществе вашего любимого человека, даже если вы сами себе в этом не признаетесь. Увы, в этот день вы будете настроены на разные волны и будете говорить о разных вещах. Что, впрочем, не помешает вам чувствовать себя довольно счастливым.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день Львам следовало бы последить за уровнем холестерина. Если вы давно не измеряли его, то сейчас самое время проверить, как дела. Возможно, вам придется поменять что-то в питании.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам особенно пригодится умение анализировать ситуацию и просчитывать действия на несколько шагов вперед. Тщательная проработка стратегии сейчас важна, как никогда, так что подойдите к решению этого вопроса очень серьезно.

Общий гороскоп для Львов

Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Планы на сегодняшний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.

Бизнес-гороскоп для Дев

Не торопитесь сегодня делать выводы касательно завершенности и гениальности вашей работы. Начальнику все равно виднее: "жираф большой...". Поэтому пока шеф не даст добро, с работы не уходите и не расслабляйтесь: напрячься потом будет куда сложнее.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вы будете допускать довольно грубые ошибки по невнимательности. Во всяком случае, их вероятность довольно высока. Однако ваша половинка сделает все для того, чтобы вам не пришлось потом в них раскаиваться и докажет вам, что даже самые гениальные люди иногда делают что-то не так.

Гороскоп здоровья для Дев

Сейчас Девам не повредило немного почистить организм. Для начала — снаружи, это быстрее. Потом, на чистую голову можно будет подумать и о диете. Начинать необязательно, для одного дня этого достаточно, а завтра будет новый день.

Кулинарный гороскоп для Дев

Вы можете оказаться участником ожесточенного спора на самую бессмысленную из тем — о вкусе. Причем не абстрактном вкусе, а любви к тем или иным блюдам и правильности того или иного способа их приготовления. И лучше взяться за готовку, дабы в деле выяснить, чья позиция ближе к истине, чем довести конфликт до серьезной взаимной обиды. Не иначе, как шашлык жарить будете...

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче старайтесь подходить ко всему с юмором, это поможет вам по-другому взглянуть на, казалось бы, запутанные ситуации. Легкий настрой на работу поможет вам избежать многих проблем со здоровьем.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы пытаться предсказать свое далёкое будущее, а также будущее ваших отношений с вашим любимым человеком. Он не будет столь долгосрочно ориентирован, поэтому ваши попытки прогноза будут приняты без восторга и энтузиазма.

Общий гороскоп для Весов

Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.

Бизнес-гороскоп для Весов

Отсутствие рабочего настроения и сильная депрессия — сегодняшний день пройдет именно под таким девизом. Но предупрежден — значит, вооружен! Не падайте духом! Приготовьте себе ароматный кофе, полистайте глянцевые журналы, и все снова пойдет как по маслу!

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынче не стоит заказывать баранину. День этот пройдет под знаком разнообразных ошибок, а ее обычно путают с козлятиной. Также может оказаться, что только что приобретенный на базаре кролик, отлично ловил мышей, но этого несложно избежать, отложив самостоятельную закупку мясопродуктов на будущее. И вообще — кушайте лучше рыбу. В ней фосфора много, для мозгов полезно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня чья-то идея может стать воистину звездной для вас. Особенно если вы правильно ею воспользуетесь и с ее помощью принесете неоспоримую пользу вашей фирме. Однако постарайтесь все же не заниматься плагиатом: в противном случае, у вас возникнет много дополнительных проблем.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Основным объектом вашего внимания сегодня должны стать вы сами. Окружите себя самое любовью и нежность, отнеситесь к себе как к величайшей на земле драгоценности, накормите себя наиболее изысканными из известных вам блюд. Или просто сваренной в белом вине рыбой, если с фантазией по части и более изящных и неординарных решений проблемы.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день постарайтесь питаться часто и небольшими порциями, поскольку только таким образом вы сможете не допустить возникновения сильного чувства голода и переедания как его следствия.

Общий гороскоп для Скорпионов

Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Звёзды советуют вам сходить сегодня в парикмахерскую и попробовать привести в порядок свою причёску. Можно попробовать и более радикальные приёмы для смены имиджа — включайте свою фантазию на полную катушку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Не стесняйтесь попросить у вашего любимого человека помощи. В этом нет ничего зазорного и этим вы не продемонстрируете вашу слабость и беспомощность. Просто в данной ситуации вам в одиночку будет справиться гораздо сложнее, нежели вместе. В конце концов, вы близкие друг другу люди...

Общий гороскоп для Стрелецов

Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью, это одно из лучших ваших качеств.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня обязательно отдайте должное продуктам пчеловодства. Чай с медом будет кстати как по гороскопу, так и по погоде. Родившимся в первой половине месяца предпочтительнее светлые сорта меда, тем, кто появился на свет во второй половине, стоит обратить внимание на гречишный и другие темные его виды. При отсутствии меда натурального сойдут медовик (пирог, приготовленный на его основе) и медовуха, она же — хмельной мед.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня для вас как никогда будет важно признание со стороны коллег. Вряд ли вы честолюбивы чрезмерно, однако именно в этот день честолюбие проснется. Чем больше похвал вам будут возносить, тем более эффективной окажется ваша работа, как бы парадоксально это ни звучало.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день ваше грустное выражение лица не поможет ни вам, ни вашему организму почувствовать себя лучше. Поэтому звезды советуют вам несмотря на все трудности, которые имеют место в вашей жизни, улыбаться.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день хорош для того, чтобы засучить рукава и броситься на очередной непаханный участок работ. Возможно, вам даже удастся не только начать, но и довести начатое до ума.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче вам стоит увеличить количество употребляемых свежих овощей, в особенности, если у вас возникли проблемы с пищеварением. Сейчас было лучше отказаться от различных кулинарных изысков и выбирать самую простую пищу.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете ярко, очень ярко выделяться из толпы. В том числе и по своим гастрономическим пристрастиям. Если окружающие будут заказывать мясо, вам непременно захочется рыбы. Ну а ежели народ соберется пить пиво — ваша душа будет просить шампанского или кока-колы со льдом. И отказать ей в этой маленькой слабости не будет совершенно никакой возможности.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сослуживцы сегодня отметят вас как профессионала, сочетающего терпение и работоспособность, и такая похвала, безусловно, вам очень польстит. Вероятны заключения выгодных контрактов, творческие озарения и неожиданная влюбленность, которая вдохновит вас на экстравагантные поступки.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком отправиться за полезными и не очень покупками. Лучше, если это будет не прозаический поход за чем-нибудь съедобным вроде картошки или макарон, а нечто действительно радостное: за дисками, книгами, одеждой, игрушками...

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня для вас принципиально важно будет расслабиться и начать получать удовольствие ото всего, что вы делаете. Даже если делать вы будете надоевшую вам работу — с улыбкой это получится куда быстрее, веселее и продуктивнее, вот увидите. Попробуйте — не пожалеете.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Попробуйте сегодня разные сорта хлеба. Можно — просто так, можно — в качестве дополнения к какой-то иной пище, скажем, к супу. Или как составную часть фондю, которую, собственно и окунают в расплавленный сыр. Пусть в вашем меню побывают багеты и бублики, ржаной хлеб и хлеб, приготовленный из пшеничной муки, хлеб с семечками, орехами, кунжутом и тмином.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день вам не стоит употреблять слишком много тяжелой пищи, так как сейчас возможны проблемы с пищеварением. Однако отказывать себе в полноценном обеде не следует, иначе вам просто не будет хватать сил.

Любовный гороскоп для Водолеев

Водолеям звёзды настоятельно рекомендуют следить за деньгами, документами и прочими ценными для них предметами. Похоже, что вам нынче будет трудно попасть домой — возможно, это будет лишь следствием напряжёнки с транспортом, а может быть, вы потеряете ключи. Последите и за всем остальным — ведь не исключено, что ваша невнимательность (или чья-то расторопность) лишит вас не только ключей...

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 09 сентября 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Больше общайтесь, сегодня это даст вам отличный шанс найти нового постоянного и весьма ценного клиента, который поможет вам зарекомендовать себя как отличного работника по связям с общественностью, а вашей фирме принесет хорошую прибыль от заключенной сделки.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Не стоит занимать время, ища сегодня что-то конкретное. Стоит сформулировать свои кулинарные предпочтения более определенным образом, нежели обобщенное "хочу жареного мяса", и у вас начнутся значительные проблемы с осуществлением своих пожеланий. Просто идите кушать, а уж что вам предложат, в ответ на вашу просьбу, — покажет время.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам будет довольно грустно вспоминать о некоторых моментах вашего совместного прошлого с вашим любимым человеком. А раз так, может быть, и не стоит этого делать?.. В конце концов, и хорошего у вас было немало. И есть сейчас, иначе вы бы не остались вместе.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день вам следовало бы уделить своему организма должное внимание и не нагружать его сверх меры интеллектуальным трудом. В противном случае головные боли и быстрая утомляемость вам обеспечены.