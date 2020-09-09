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Курс валют на сегодня 9 сентября - доллар стал дороже, евро дешевеет

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Курс валют на сегодня 9 сентября - доллар стал дороже, евро дешевеет

На среду, 9 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 9 сентября цена доллара США составит 27 гривен 8 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 8 копеек, что в свою очередь на 1 копейка меньше чем в вторник, 8 сентября.

В вторник, 8 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.8/27.77 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.79/32.75 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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