Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 9 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в среду, 9 сентября, зафиксировали 2551 новый случай заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 143 030 человек, из них 2979 украинцев умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 64 703 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 75 348 укркинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Стоит обратить внимание на то, что от осложнений коронавируса умерли более 901 тыс больных, вылечились — 19,8 млн человек. Зарегистрировано же было 27,7 млн случаев заболевания. Только за последние сутки новых случаев стало больше на 241 тыс. В частности, почти 90 тыс обнаружили в Индии, более 28 тыс — в США, более 17 тыс — в Бразилии и 12 тыс в Аргентине. В этот же день было зафиксировано 4322 летальных случая. Кроме того, напомним, что за сутки 7 сентября 2411 жителям Украины подтвердили диагноз "коронавирусная болезнь", умерли 57 больных — и это самое большое количество летальных случаев в сутки за время наблюдений, выздоровели 940 человек.

8 сентября в Черниговской области сообщили о 112 новых больных коронавирусом. Это самый большой показатель в области за время пандемии. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом — 112. Из них 21 случай выявлен в Борзнянском и столько же в Носовском районах, 18 — в Бобровицком, 14 — в Чернигове".

Отмечается, что 13 человек находятся на госпитализации, остальные на самоизоляции дома. В этот же день от коронавируса умер 75-летний житель области.

Недавно стало известно, что 58% украинцев не считают эпидемию коронавируса угрожающей именно для них. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Также 72% украинский сообщили, что постоянно носят защитные маски в общественных местах, и лишь 40% считают, что COVID-19 грозит им лично. Иногда надевает маску 21% опрошенных, а никогда ее не надевает 6%. Однако ежедневный рост количества заражений коронавирусом свидетельствует о другом. Поэтому прислушивайтесь к рекомендациям Минздрава и заботьтесь о своем здоровье!

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава Минздрава Максим Степанов озвучил украинским гражданам важное и экстренное предупреждение.