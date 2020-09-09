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Следующей будет Россия - Лукашенко неожиданно начал запугивать Путина

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Следующей будет Россия - Лукашенко неожиданно начал запугивать Путина Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным очень многие страны, неожиданно для всех начал публично запугивать главу Кремля Владимира Путина. Скандальный политик стал утверждать, что Российская Федерация упадет следующей после Беларуси. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на интервью белорусского диктатора российским федеральным СМИ.

"Вы знаете, все глобализированное и интернационализированное. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. А как вы будете противостоять этим Telegram-каналам? ... Даже если интернет убрать, Telegram-каналы из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро будут определенные политические события, а может и на ровном месте. Знаете, к чему мы пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь упадет, следующей будет Россия", — заявил Александр Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что Александр Лукашенко недавно наконец решил признаться, как он на самом деле относится к Координационному совету. Диктатор подчеркнул, что не признает его и назвал предложения оппозиционеров катастрофой. Также скандальный политик еще раз напомнил всем, что не собирается вести диалог с Координационным советом. Что важно понимать, создания последнего инициировала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Главной целью работы органа является проведение новых выборов президента Беларуси и мирная передача власти. Никакой другой политической программы или программы реформ у совета нет.

"Все, что они предлагают — катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией", — жаловался недавно Александр Лукашенко.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обратил внимание международного сообщества на, что военные действия режима Лукашенко против Литвы были бы безумием, однако отметил, что такая вероятность существует.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, РФ, Беларусь, выборы в Беларуси, атака, война, угрозы, митинги, протесты
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