США готовят неприятный сюрприз для Лукашенко - что происходит

В американском правительстве планируют ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко. В Государственном департаменте сейчас разрабатывают соответствующее решение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

По его словам, Вашингтон возмущен регулярными нарушениями прав человека и репрессиями со стороны властей республики.

"Соединенные Штаты, в координации со своими партнерами и союзниками, рассматривают дальнейшие точечные санкции с целью привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси", — пояснил дипломат.

Таким образом в американском правительстве отреагировали на фактическое похищение в центре Минска Марии Колесниковой — представительницы президиума Координационного совета оппозиции. Ее пытались отправить за границу, в Украине, однако она, по информации СМИ, разорвала свой паспорт перед контролем.

Колесникову задержали в один день с двумя соратниками, их переправили через границу, они сейчас находятся в Киеве. Государственные СМИ Беларуси подали эти события как попытку побега, однако официальная версия полна споров — якобы оппозиционерку задержали при попытке выезда, ее "выбросили" из машины, которую позже самую оставили между контрольными пунктами.

Другие оппозиционеры отметили, что власти пытаются лишить людей лидеров, однако режим ошибается — все протесты начинались снизу, от самих белорусов, поэтому точковs удары по Координационном совете не прекратят акции.

Как сообщал ONLINE.UA, режим Александра Лукашенко разработал специальный план для вывода Беларуси из состояния общественно-политического кризиса, который начался с фальсифицированных выборов президента 9 августа. Эта стратегия предусматривает введение новой Конституции.