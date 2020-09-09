Северный поток-2: Меркель решилась на громкое признание о Путине

Лидер ФРГ Ангела Меркель выступила с громким и неожиданным заявлением — она отметила, что планирует согласовать любые действия против команды главы Кремля Владимира Путина в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, исключая односторонний ответ. Кроме того, она решилась на откровенное признание — канцлер обратила внимание на то, что химическая атака на Навального была направлена не в сторону Германии и поэтому является настоящей проблемой для всего Европейского Союза. С такой резонансным заявлением Ангела Меркель выступила во время закрытого заседания парламентской фракции христианских демократов в Берлине, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

Также канцлер подчеркнула, что еще не приняла окончательного решения о том, коснутся ли любые действия против Москвы газопровода "Северный поток-2 ". Что важно понимать, еще 7 сентября министр финансов Олаф Шольц также публично заявлял, что Германия будет работать с партнерами из ЕС и НАТО, чтобы разработать ответ Москве, и отказался сообщить, поддерживает ли он проект трубопровода.

"Навального отравили, это бесспорно ясно — и это то, что мы не примем. Это противоречит всем нашим юридическим идеям", — озвучил он свою позицию во время онлайн-мероприятия Bloomberg.

Что важно понимать, еще несколько дней назад Ангела Меркель уверяла международное сообщество, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2 " может попасть под санкции в связи с отравлением Навального.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, что у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Позже немецкие власти официально заявили, что политика отравили боевым ядом "Новичок". Уже 7 сентября Алексея Навального удалось вывести из комы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главы министерств иностранных дел стран Группы семи (G7) озвучили новое требование команде российского президента Владимира Путина после скандального отравления Навального.