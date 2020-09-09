Оккупанты шокировали новыми планами по Донбассу - что следует знать

Оккупационный режим в Донбассе выступил с новым заявлением относительно своего ультиматума о обстрелы позиций ВСУ. Боевики решили изменить сроки его выполнения и не атаковать украинские силы в указанный день. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявления марионеток так называемой "ДНР".

По объявлению главарей группировки, они предлагают провести внеочередные переговоры Трехсторонней контактной группы в среду, 9 сентября.

Что интересно, раньше они анонсировали обстрел по позициям украинских войск на 10:00 в упомянутый выше день. Удар должен был быть нанесен по участкам возле населенного пункта Шуми.

Оккупационный режим обвинил Объединенные силы в обустройство там позиций после 22 июля — когда стороны в ТКГ согласовали новый режим прекращения огня.

"Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов", — объявили в "ДНР".

Наблюдатели миссии ОБСЕ к тому отчитывались, что под Шумами никаких изменений в позициях ВСУ не было — не только после 22 июля, но и вообще с начала этого месяца.

Напомним, перемирие на Донбассе продолжается с полуночи 27 июля с тех пор в регионе зафиксировали лишь одно обострение — боевики обстреляли ВСУ, один военнослужащий погиб. Украинские силы ответили огнем, однако потери противника неизвестны.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно оккупанты Донецкой выступили с шокирующими угрозами о плановых обстрелы украинских позиций. Главарь-марионетка оккупации Денис Пушилин назначил новую дату нарушения перемирия — старый ультиматум обозначал утро 7 сентября.