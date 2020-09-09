"COVID-19 убил тех, кто был обузой": мир всколыхнул новый резонансный скандал

Мир всколыхнул новый громкий скандал на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса. Так, недавно стало известно, что главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественного здравоохранения Николае Фуртуне неожиданно для всех заявил, что коронавирус "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих". Свою циничную позицию по этому поводу он озвучил в эфире телеканала TVR Moldova, передает ONLINE.UA.

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове", — заявил Фуртуне.

Нетрудно догадаться, что уже через несколько часов Демпартия, бывший министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии дружно потребовали его отставки. Скандальный чиновник пытался спасти положение и начал утверждать, что его неправильно поняли, потому что он имел в виду, что эти больные — "бремя с медицинской точки зрения, а не с социальной". Вскоре после этого уже президент Игорь Додон потребовал его отставки.

Уже 8 сентября Николае Фуртуне официально заявил о своей отставке на заседании, которое созвал премьер-министр Ион Кику. Отмечается, что Кику "высоко оценил профессионализм Фуртуне и поблагодарил за его работу главы агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях". Однако премьер-министр выразил сожаление по поводу недавних заявлений Фуртуне об умерших от коронавируса пациентах.

Напомним, недавно китайские ученые неожиданно для всех заявили, что коронавирус может распространяться через канализационные трубы. Стоит обратить внимание на то, что причиной исследования был случай, когда удалось обнаружить возбудитель COVID-19 в ванной комнате квартиры, где никто не живет. Что интересно, еще в феврале ученые озвучивали версию о передаче коронавируса через трубы — после проведения исследований эта теория подтвердилась.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, в Украине 9 сентября зафиксировали 2551 новый случай заражения коронавирусом.