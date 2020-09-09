Нестабильная экономическая ситуация - Минфин неожиданно обратился к украинцам

Влияние нового экономического кризиса, которую спровоцировал пандемия коронавируса, растянется для Украины на целые годы. Министерство финансов выступило с новым объявлением о дефицита государственного бюджета. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ведомства.

По словам заместителя министра Романа Ермоличева, предполагается утвердить дефицит на уровне 6% ВВП для 2021 года.

"Госбюджет еще окончательно не сформирован. Идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022-м и 3% в 2023— м", — отметили в Минфине.

Ермоличев добавил, государственный бюджет на следующий год должно сконцентрировать на социальной сфере.

Также дополнительных финансовых ресурсов потребует повышения минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен с начала 2021 и 6,5 тысячи с 1 июля. Дополнительная нагрузка достигнет примерно 47 миллиардов гривен.

Ранее руководительница комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова порадовала украинских пенсионеров замечательными новостями — она официально сообщила о том, что Кабинет министров и Верховная Рада намерены со следующего года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет — подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Как сообщал ONLINE.UA, Третьякова обратила внимание на то, что в этом году Верховная Рада приняла два закона, согласно которым люди в возрасте от 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1000 грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.