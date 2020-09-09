Я уже передал все ФСБ России - Лукашенко шокировал мир новым заявлением

Диктатор Александр Лукашенко удивил международное сообщество новым неожиданным заявлением — он стал утверждать, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров власти Польши и Германии про российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который принимал участие 8 сентября в интервью российским федеральным СМИ с Лукашенко. Он также обратил внимание на то, что Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ РФ Александру Бортникову. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК".

"У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, конечно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России", — рассказал о своей беседе с Лукашенко Роман Бабаян.

Как уже упоминалось ранее, 3 сентября Лукашенко неожиданно для всех назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией, а также добавил, что белорусские разведчики перехватили разговор представителей Польши и Германии, который подтверждает его утверждения. Впоследствии белорусский диктатор передал свои "доказательства" в ФСБ РФ. Уже 4 сентября на белорусском телевидении был обнародован запись якобы переговоров официальных "Варшавы" и "Берлин". На ней люди с несвойственными полякам и немцам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси". Что важно понимать, беседа, которая длится 59 секунд и больше похожа на пародию, не вызывала доверия в социальных сетях. Об этом свидетельствуют многочисленные шутливые видео и коллажи, что обыгрывают сюжет "перехваченного разговора".

Также недавно Александр Лукашенко неожиданно объявил о готовности переговоров с белорусами относительно устройства государств. Впрочем, он не согласился разговаривать с протестующими. Белорусский диктатор также отметил, что призывает к обсуждению новой Конституции, в частности — с представителями рабочих коллективов.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Александр Лукашенко неожиданно для всех начал публично запугивать главу Кремля Владимира Путина.