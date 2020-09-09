В ближайшие дни - в ЕС готовят решение против выходок Путина

В комитете постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовали во время обсуждения в среду, 9 сентября, продолжение санкций против России. Речь идет о пролонгации на полгода индивидуальных рестрикций против тех, кто подрывает суверенитет Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По обнародованным данным, вскоре Брюссель объявит это на официальном уровне.

"Coreper одобрил продление адресных санкций. Теперь Совет ЕС должен принять свое решение по этому вопросу. Это произойдет в ближайшие дни", — цитирует агентство дипломатический источник.

Предполагается, что Совет ЕС примет решение в соответствии письменной процедуре. Пролонгация санкций вступит в силу после обнародования постановления структуры в "Официальном журнале" Евросоюза.

Напомним, индивидуальные санкции — это замораживание активов физических и юридических лиц на территории стран содружества, а также запрет на пересечение соответствующих границ. их применяют против людей и организаций, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Такие рестрикции впервые ввели в ЕС весной 2014, они связаны с вторжением российской армии на территорию украинского Крыма и последующей аннексией полуострова.

В то же время европейские власти согласовали также более жесткие экономические санкции, направленные как удар по отдельным секторам России.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе уже скоро введут жесткие санкции против представителей режима Александра Лукашенко — это произойдет уже к середине сентября. пока в соответствующем перечне имена 31 чиновника. Брюссель же время оставляет возможность расширения перечня.