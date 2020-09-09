Генпрокурор Венедиктова приняла неожиданное решение - что случилось

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин поделился с украинскими гражданами неожиданной новостью — он обратил внимание на то, что бывший заместитель главного военного прокурора Генпрокуратуры Максим Якубовский, которого связывали с кумом главы Кремля Владимира Путина, Виктором Медведчуком, претендует на должность заместителя генпрокурора. По словам Шабунина, Якубовский подал декларацию о доходах за 2019, в которой месту работы или месту будущей работы указано Офис генерального прокурора, а должность, которую он занимает или на которую претендует, — заместитель генерального прокурора. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение ЦПК.

Что важно понимать, на сайте ОГП нет информации о назначении Якубовского, хотя Виталий Шабунин уверяет, что генпрокурорка Ирина Венедиктова уже назначила "юриста Медведчука" своим заместителем.

Кроме того, отмечается, что Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины. По данным расследования PROSUD, с прокуратурой связана вся профессиональная жизнь Максима Якубовского, кроме двух лет: с 2011 по 2013 гг он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом Владимира Путина — Виктором Медведчуком. Стоит обратить внимание на то, что именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своих доходов.

Что важно понимать, журналист-расследователЬ Дмитрий Гнап еще 5 лет назад опубликовал видео, на котором Якубовский участвует в мероприятии "Украинского выбора" Виктора Медведчука и говорит, что "Мы, в "Украинском выборе" считаем...". Кроме того, он писал, что на официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан телефон, который совпадал с номером телефона центрального офиса "Украинского выбора" Медведчука.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Центр противодействия коррупции бьет тревогу из-за новой серьезной угрозы, о которой даже не догадываются украинские граждане.