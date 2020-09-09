Не очень приятно - Лукашенко раскрыл, когда Россия нападет на Беларусь

Белорусский режим предполагает военное вторжение России, однако лишь при особых условиях. Непризнанный международным сообществом президент Александр Лукашенко объяснил, когда это станет возможным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его интервью российскому телевидению.

По его словам, вторжение произойдет, если белорусская сторона выйдет из союзных договоров с Кремлем. В частности, такой сценарий якобы возможен в случае вывода республики из Организации Договора о коллективной безопасности.

"Россия-то продала бы, но если они (оппозиция — ONLINE.UA) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", — утверждает Лукашенко.

Одиозный диктатор регулярно запугивает белорусов планами оппозиции якобы привести страну в НАТО. Впрочем, упомянутая "оппозиция", которой тот называет Координационный совет, отмечала, что путь Беларуси лежит в сотрудничестве с Россией, единственная их цель — провести честные выборы.

"Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий — столкновения между Россией и блоком НАТО", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 9 сентября протестным акциям исполнился месяц, они вспыхнули после фальсификаций на выборах президента в августе.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко удивил международное сообщество новым неожиданной заявлением — он стал утверждать, что существует неопубликованный фрагмент записи переговоров власти Польши и Германии о российского оппозиционера Алексея Навального.