Я не отдал бы никогда - Лукашенко рассказал, как обманул власти Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко наконец прокомментировал громкий скандал, связанный с Украиной и РФ — он стал утверждать, что замена главы КГБ республики связана с делом о задержании 33 "вагнеровцев" в июле этого года. Эту информацию подтвердил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который принимал участие в интервью с Лукашенко. По словам последнего, Лукашенко признался, что не выдал бы задержанных "вагнеровцев" Украине даже при соответствующем запросе со стороны украинской власти. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"И тут я ему (Лукашенко — ред.) задаю вопрос, я говорю:" Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги ", — то есть я имел в виду [выдачу], — на это он сказал: "Нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят выехать, и если бы они сказали, что хотят выехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они поехали в Россию", — рассказал российский журналист.

Он также отметил, что, по словам Лукашенко, тот вызвал к себе руководителей спецслужб, обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но те не приехали.

"И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми (боевиками Вагнера — ред.) и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", — заявил Александр Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что недавно украинская журналистка Янина Соколова неожиданно обнародовала новые пленки якобы вербовки спецслужбами Украины российских наемников из частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе. Она рассказала, что новые пленки т.н. "Вагнергейт" ей прислали в конце прошлой недели на электронную почту. В файле были аудиозаписи и документы. Что важно понимать, это уже вторая часть разговоров с наемниками, первую обнародовали несколько недель назад.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Янина Сокола призвала провести независимое расследование срыва спецоперации, которую, по ее убеждению, все же планировали представители украинских спецслужб.