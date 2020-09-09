Трампа номинировали на Нобелевскую премию - ошеломляющие подробности

Номинантом на Нобелевскую премию мира неожиданно стал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его выдвинул представитель парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

По версии норвежского политика, Трамп сделал чрезвычайный вклад в подписание мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", — подчеркнул Тайбринг-Йедде, ранее представлявший свою страну в Парламентской ассамблее НАТО.

Парламентарий назвал американского скандального лидера ключевым фактором согласования мира в одном из регионов Ближнего Востока.

"Есть надежда, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать фактором для изменения ситуации, который приведет весь регион к кооперации и процветания", — добавляется в комментарии Тайбринг-Йедде.

Среди других заслуг Трампа упоминаются усилия его администрации в урегулировании конфликтов Индии и Пакистана, а также Южной и Северной Кореи.

Согласно данной сделки, израильские власти откажется от планов объявления суверенитета над всем западным берегом Иордана. В то же время мусульмане получат право свободного доступа к иерусалимских святынь.

Стороны договора согласовали и в дальнейшем разрабатывать варианты завершения палестино-израильского конфликта, участниками которого стали несколько стран Персидского залива.