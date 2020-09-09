Новости

Лента новостей

Трампа номинировали на Нобелевскую премию - ошеломляющие подробности

Мир | Читати новину українською
Трампа номинировали на Нобелевскую премию - ошеломляющие подробности Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Номинантом на Нобелевскую премию мира неожиданно стал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его выдвинул представитель парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

По версии норвежского политика, Трамп сделал чрезвычайный вклад в подписание мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", — подчеркнул Тайбринг-Йедде, ранее представлявший свою страну в Парламентской ассамблее НАТО.

Парламентарий назвал американского скандального лидера ключевым фактором согласования мира в одном из регионов Ближнего Востока.

"Есть надежда, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать фактором для изменения ситуации, который приведет весь регион к кооперации и процветания", — добавляется в комментарии Тайбринг-Йедде.

Среди других заслуг Трампа упоминаются усилия его администрации в урегулировании конфликтов Индии и Пакистана, а также Южной и Северной Кореи.

Согласно данной сделки, израильские власти откажется от планов объявления суверенитета над всем западным берегом Иордана. В то же время мусульмане получат право свободного доступа к иерусалимских святынь.

Стороны договора согласовали и в дальнейшем разрабатывать варианты завершения палестино-израильского конфликта, участниками которого стали несколько стран Персидского залива.

Как сообщал ONLINE.UA, Трамп ошеломил международное сообщество новым неожиданной заявлением — он отметил, что поддержал бы отказ команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель от завершения Северного потока-2, однако начал жаловаться, что Германия сейчас слишком слаба.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, Нобелевская премия, награда, США, конфлікт, ОАЭ, Израиль
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 143030 +2551
Выздоровели 63546 -
Летальные 2979 +45

Данные МОЗ Украины
Обновлено:15:11, 09.09.2020

Курс валют 09.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,77
27,83
27,85
EUR
32,7
32,77
32,78
GBP
35,85
35,93
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...