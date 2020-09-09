Пришло время - Лукашенко принял беспрецедентное решение

Белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил, что в новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента. Кроме того, он заговорил о проведении новых президентских выборов уже после принятия новой Конституции. По мнению скандального политика, если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Лукашенко обратил внимание на то, что все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции — она будет утверждена ранее — парламентские выборы. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "БелТА".

"Некоторые представители отдельных политических партий в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь — пример того Украины — это славянские государства, где нужен крепкий лидер , который будет иметь определенные полномочия. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми белорусский президент", — заявил белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, у президента сейчас колоссальные по объему полномочия, их необходимо передавать губернатору и парламенту — но так, чтобы президент сохранял за собой контроль. Что касается структуры белорусского парламента, президент убеждает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии, потому что "они не созданы".

"Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то будоражит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, выбрали бы мажоритарщиков, потому что они понимают, что они от народа. Наверное, пришло время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть", — заявил Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко признался, как обманул Украину.