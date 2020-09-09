Месси официально вернулся в Барселону - что об этом известно

Недавно завершилась конфликтная эпопея аргентинского форварда Лионеля Месси и его клуба "Барселоны". Накануне легендарный футболист вернулся к тренировкам с каталонской командой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление клуба.

По обнародованным данным, футболист вернулся на базу "Барсы" в понедельник, 7 сентября.

Кроме Месси в общую группу вернулись полузащитники Фелипе Коутиньо, Фрэнки де Йонг, Серхио Бускетс и нападающий Ансуи Фати.

Старт нового футбольного сезона в "Барселоне" предполагается на 13 сентября. Непосредственно каталонский клуб начнет свое выступление в национальном чемпионате 27 сентября — тогда команда Месси выйдет на поле против "Вильярреала".

Первые два матча турнира перенесли, поскольку "Барселона" принимала участие в плей-офф Лиги чемпионов в течение августа.

Ранее стало известно, что Месси отказался вернуться на главную базу клуба для тренировок перед новым сезоном. Руководство команды решило наказать звездного футболиста за такой поступок. В знак протеста гравецьне появился даже на медицинском осмотре игроков, также его не было накануне в расположении клуба.

Впрочем, пока спор урегулировали, хотя и не так, как того хотел бы аргентинец — от него требовали выплатить 700 миллионов евро за разрыв контракта.

Как сообщал ONLINE.UA, аргентинский форвард Лионель Месси получит новую важную роль на поле во время матчей "Барселоны". На фоне завершения длительного конфликта тренерский штаб готовит изменения в команде.

Согласно замыслу главного тренера Рональда Кумана, аргентинец будет находиться на позиции правого вингера, тактика при этом будет 4-2-3-1.