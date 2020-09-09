Новости

Лента новостей

Месси официально вернулся в Барселону - что об этом известно

Спорт | Читати новину українською
Месси официально вернулся в Барселону - что об этом известно Ліонель Мессі (фото — скриншот)

Недавно завершилась конфликтная эпопея аргентинского форварда Лионеля Месси и его клуба "Барселоны". Накануне легендарный футболист вернулся к тренировкам с каталонской командой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление клуба.

По обнародованным данным, футболист вернулся на базу "Барсы" в понедельник, 7 сентября.

Кроме Месси в общую группу вернулись полузащитники Фелипе Коутиньо, Фрэнки де Йонг, Серхио Бускетс и нападающий Ансуи Фати.

Старт нового футбольного сезона в "Барселоне" предполагается на 13 сентября. Непосредственно каталонский клуб начнет свое выступление в национальном чемпионате 27 сентября — тогда команда Месси выйдет на поле против "Вильярреала".

Первые два матча турнира перенесли, поскольку "Барселона" принимала участие в плей-офф Лиги чемпионов в течение августа.

Ранее стало известно, что Месси отказался вернуться на главную базу клуба для тренировок перед новым сезоном. Руководство команды решило наказать звездного футболиста за такой поступок. В знак протеста гравецьне появился даже на медицинском осмотре игроков, также его не было накануне в расположении клуба.

Впрочем, пока спор урегулировали, хотя и не так, как того хотел бы аргентинец — от него требовали выплатить 700 миллионов евро за разрыв контракта.

Как сообщал ONLINE.UA, аргентинский форвард Лионель Месси получит новую важную роль на поле во время матчей "Барселоны". На фоне завершения длительного конфликта тренерский штаб готовит изменения в команде.

Согласно замыслу главного тренера Рональда Кумана, аргентинец будет находиться на позиции правого вингера, тактика при этом будет 4-2-3-1.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Лионель Месси, полмтика, спорт, футбол, Барселона, Испания
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 143030 +2551
Выздоровели 63546 -
Летальные 2979 +45

Данные МОЗ Украины
Обновлено:15:11, 09.09.2020

Курс валют 09.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,77
27,83
27,85
EUR
32,7
32,77
32,78
GBP
35,85
35,93
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...