Просто цирк какой-то - Макрон вновь публично опозорился

Французский лидер Эммануэль Макрон все чаще оказывается в эпицентре громких скандалов — на этот раз влиятельного политика начали безжалостно критиковать за то, что он снял маску во время выступления, чтобы прокашляться. Стоит обратить внимание на то, что Макрон выступал перед студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации в Клермон-Ферране, когда закашлялся. Он несколько раз пытался продолжить разговор, прерываясь на кашель, но в итоге снял маску. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Franceinfo.

"Кажется, я вдохнул что-то из маски. Дайте мне легкую маску" — начал оправдываться Эммануэль Макрон.

После этого французский лидер попросил стакан воды и снова начал кашлять, прикрываясь кулаком. После этого президент надел другую маску. Стоит обратить внимание на то, что реакция пользователей социальных сетей была незамедлительной — люди начали критиковать поступок Эммануэля Макрона.

"Просто цирк какой-то; тепрь он понял, как нам всем непросто жить во время карантина, который они постоянно продлевают; Это то, через что вынуждены проходить учителя.... Кроме того, что они не кашляют в кулак, а в локоть и не имеют никого, кто забрал бы у них грязную маску, нет тех, кто им бы подавал воду. И при этом они рискуют быть оштрафованы; странный он человек — что тут еще скажешь?; на это весело смотреть", — комментируют поступок Эммануэля Макрона пользователи социальных сетей.

Также ранее сообщалось, что французский премьер-министр Жан Кастекс пройдет тест на COVID-19 после того, как контактировал в автомобиле с генеральным директором велогонки "Тур де Франс".

Как сообщал ONLINE.UA, 28 августа немецкий канцлер Ангела Меркель озвучила неожиданное предупреждение всем странам — она заявила о том, что пандемия коронавируса может сильнее, чем сейчас, повлиять на повседневную жизнь граждан осенью и зимой.